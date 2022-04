Adiós Televisa: Erik Rubín traiciona a Andrea Legarreta con Chapoy y se une a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Andrea Legarreta y el programa Hoy recibieron un duro golpe de parte de Erik Rubín pues hace unas horas el cantante se unió a Pati Chapoy al darle una entrevista exclusiva a su programa Ventaneando.

Resulta que las cámaras del vespertino de TV Azteca tuvieron la primicia de estar en la primera sesión de fotos del nuevo elenco de José El Soñador y aquí pudieron platicar con el popular exintegrante del grupo Timbiriche, quien en el pasado trabajó para Televisa haciendo varias novelas.

En primera instancia, el esposo de la presentadora estelar de Hoy habló sobre el papel que tendrá que interpretar en esta gran puesta en escena.

Yo interpreto al faraón y la verdad, bueno, como ya saben, estoy con Fela Domínguez, Leo de Lozanne, Kalimba, un gran elenco, el ensamble es una bestialidad", expresó.

Posteriormente el padre de Mía y Nina Rubín rompió el silencio sobre el reciente comunicado que emitió Sasha Sökol en donde anuncia que sí emprenderá acciones legales contra Luis de Llano por abuso.

Sí lo vi, me da mucha tristeza que esté pasando por esto, ella es mi hermana y como ya lo he dicho anteriormente, yo estoy ahí para apoyarla en todo y ya se lo he hecho saber, estoy presente y eso es lo que tengo que decir al respecto", contó.

Erik aseguró que ya se puso en contacto con la querida cantante, a quien considera su hermana, y explicó cómo se encuentra:

Imagínate, estamos tristes todos, porque es una situación triste, ahí estamos para ella... Sabe que cuenta conmigo en todo y sí, ahí estoy para ella", dijo para el programa comandado por Chapoy.

Ya para finalizar, el marido de 'La Legarreta' confesó si él sabía de la relación que había entre Sasha y el productor de telenovelas:

"Yo en esa época la verdad es que estaba muy chico y yo andaba con mi mundo y esto fue algo con lo cual me enteré a través de los años, ya más grande, claro que te toma de sorpresa, ella no me comentó nada, es algo que no recuerdo cómo fue que me enteré de esto".

