Adiós TV Azteca: Tras romance con dueño de Televisa y dos divorcios, polémica actriz llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien dejó las telenovelas de Televisa en el 2004 y presuntamente fue vetada tras estar en TV Azteca, confirmó su nueva relación sentimental luego de dos divorcios y varias polémicas.

Se trata de Kate del Castillo, quien debutó en 1991 en la televisora de San Ángel en Muchachitas hasta que se retiró de los melodramas para dedicarse a las series y el cine luego de hacer la última, Bajo la misma piel, en el 2004.

Como se recordará, la hija del primer actor Eric del Castillo ha tenido un pasado amoroso algo turbulento. Anduvo unos años con Emilio Azcárraga, hijo de Emilio Azcárraga Milmo y actual dueño de Televisa, además de dos divorcios.

En 2001 se casó con el exfutbolista Luis García, a quien Kate acusó de haber sido violento, además de sufrir maltrato psicológico, por lo que en 2004 se divorciaron. Luego se casó con Aarón Díaz, menor que ella, pero la relación también llegó a su fin.

Tras un supuesto veto de Televisa por estar en un programa del Ajusco, sus polémicas declaraciones por el 'catálogo' de actrices y su reunión con el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, Kate se mudó a Estados Unidos.

En estos últimos meses que ha sido vista más tiempo en México, Kate fue captada por la revista TVNotas el pasado mes de marzo besándose con un misterioso hombre que se especulaba era su novio, pues parecían estar en una cita romántica.

El hombre con el que fue captado es Edgar Bahena, director de fotografía de cine y publicidad 10 años menor. Tras especulaciones, fue la propia Kate quien confirmó que sí tienen una relación sentimental durante una entrevista al programa Al Rojo Vivo pero compartida en las redes del programa Hoy.

Kate comentó que está muy feliz y enamorada: "Ya qué, ya me cacharon, ya ni modo que diga que no, pues estoy muy contenta, las cosas se dan en la vida cuando y como se tienen que dar. Estoy abierta y siempre he estado abierta al amor", expresó.

De la misma manera, la protagonista de La Reina del Sur contó cómo es el hombre que ha logrado conquistar su corazón.

No ha sido tan repentino realmente. Es un chavo que me hace sentir muy en paz, estoy muy tranquila, muy a gusto, me hace mucha compañía y es un tipo inteligentísimo y súper talentoso, sabe tanto de música como del buen vino, como de arte, de todo puedes platicar, y admiro mucho su talento, es un tipo que va a llegar muy lejos como fotógrafo", comentó.

Fuente: Twitter @programa_hoy y Agencia México e Instagram @katedelacastillo