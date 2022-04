Al borde de la muerte: Tras 48 años en Televisa y quedar en silla de ruedas, primer actor reaparece

Ciudad de México.- El primer actor de Televisa César Bono reapareció para compartir su estado de salud tras confirmarse que se recupera de una hemorragia por la que quedó al borde de la muerte en el hospital.

El actor de Vecinos, quien interpreta a 'Frankie Rivers' en la serie de Televisa, brindó una entrevista a Gustavo Adolfo Infante donde rompió el silencio tras entrar a cirugía de emergencia por una hemorragia de úlcera que fue provocada por una perforación en el intestino delgado.

Bono fue hospitalizado de emergencia a inicios del mes de marzo, provocando todo tipo de especulaciones sobre su estado de salud, por lo que luego de aclarar que ya había sido dado de alta tras ser operado, ahora ha decidido hablar del tema.

Estuve casi el mes, o sea, dos o tres semanas, no recuerdo bien, y estoy en recuperación, es muy dolorosa porque me operaron, entonces a mí ahora sí que nunca me habían metido el bisturí y estoy sorprendido de cómo duele y qué difícil la recuperación, ahora sí que mucho más que lo del corazón", contó.