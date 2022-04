¿Aprendió la lección? Natanael Cano asegura que ya no hay pleito con la Banda MS

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los cantantes que en el pasado estuvo envuelto en polémica es Natanael Cano, quien además de incursionar con los denominados corridos tumbados, también dio de qué hablar por estar rodeado de escándalos con diversos artistas, entre los la Banda MS; sin embargo, aseguró que esto quedó en el pasado pues ya todo quedó arreglado.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Cabe destacar que recientemente se difundió un video donde el cantante aparece molesto e incluso, arroja el micrófono que tenia en la mano pues el turno de subir al escenario era de la MS, situación que le valió críticas y hasta abucheos del público, por lo que los intérpretes de temas como Por siempre mi amor, La casita y El color de tus ojos, no dudaron en reaccionar.

Sin embargo, Cano explicó el motivo de su reacción a modo de justificar que su reacción no fue exagerada, pues incluso pudo haber sido más violento.

“Ahí yo estaba entregado total, estaba cantando, yo no sabía qué estaba pasando detrás de mí, y de repente volteo y nada más veo Banda MS en el screen, y veo toda la banda y yo ahí, y yo solo, y yo ‘bro… ¿what the fu%&?’, no sabía que estaba pensado, me regresé bien triste, me enojé, tiré el micrófono, quería hasta pegarle a la gente, o sea lo que hice fue poquito”, resaltó.

A pesar de lo anterior, Natanael Cano reconoció que esta reacción ya quedó en el pasado al grado de tener una relación cordial con sus colegas, por lo que incluso, aprovechó para mandarles bendiciones.

“Con Banda MS también, todo bien con Banda MS, todo bien con todos, ahora tenemos a todos de nuestro lado y yo con ellos y ellos con nosotros, bendiciones para ellos, si yo puedo ayudarlos, los voy a ayudar”.

A fin de demostrar que ya no estará envuelto en más polémicas, Natanael Cano dijo en entrevista para el programa Sale el Sol que se considera una persona más madura pues ya no siente que sea el mismo, ahora es un artista diferente que tiene la facilidad de grabar con quien desee.

Pese a ello, explicó el motivo por el que también abandonó el escenario durante su ultimo concierto en la Ciudad de México, hecho que justificó por estar bajo mucho estrés.

“Yo me fui, estaba cantando una canción y a mitad del concierto y en eso me voy, y mis músicos me siguen, se salen todos y dejo el escenario vacío como 7 minutos porque me dio estrés, nunca me había pasado. Empecé el concierto en Ciudad de México con todo, cantando y hubo un momento donde me empecé a sentir medio raro, yo creo que fue el gallito, yo creo que era la yerba que me puso medio paniqueado, y me salí”, contó.

Finalmente aclaró que este suceso lo hizo reconocer sus debilidades y hasta optó por cumplir su compromiso para con el público, pues además supo cuánto había recibido or esta presentación, misma que no podía dejar varada solo porque sí.

“Sentí que no me estaba entregando, pero fueron segundos de que yo sentí eso y me explotó todo, en eso me dicen ‘tienes que volver’, y yo ‘no voy a volver ¿cuánto nos están pagando?’, y cuando me dijeron dije ‘vámonos para adentro, me metí otra vez’, pero cuando volví se sintió, me extrañaron”, finalizó.

Fuente: Agencia México