¡Escándalo! Querida exactriz de Televisa rompe el silencio sobre su nuevo romance ¿con Eleazar Gómez?

Ciudad de México.- Una querida exactriz de Televisa que es conocida por no hablar de su vida privada se cansó de ocultar su romance, por lo que, ante los medios, decidió romper el silencio. ¿Se trata de un amorío con Eleazar Gómez?

La actriz y cantante que se encuentra más enamorada que nunca, es nada más y nada menos que Danna Paola, quien desde que salió de Televisa ha gustado de mantener sus relaciones amorosas en privado, ya que desea que el público la reconozca por su trabajo.

Si bien Danna Paola y Eleazar tuvieron un romance hace años, cuando los dos eran actores en telenovelas infantiles de Televisa, la realidad es que desde su ruptura ocurrida en 2015, no han habido indicios de un regreso. Contrario a esto, la cantante de Oye , Pablo no dio pistas de una nueva relación, hasta ahora.

Luego de meses de rumores en los que se aseguraba que la protagonista de Élite tenía una relación con el músico Alex Hoyer, Danna Paola decidió romper el silencio y aseguró que, en efecto mantiene un romance son el artista y que se encuentra muy enamorada.

Es la primera vez que voy a hablar. Para mí es algo súper privado. Mantenerlo para nosotros es nuestra decisión. No es un secreto, pero no tengo 15 años como para negar relaciones, al contrario, me enorgullece mucho estar al lado de una persona que admiro y que me admira", confesó la cantante a medios de comunicación.