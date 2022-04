"¡Jamás!": Maribel Guardia estalla en 'Hoy' y tacha de "loco" a galán de Televisa que se le declaró

Ciudad de México.- La querida artista costarricense Maribel Guardia por fin rompió el silencio y habló sobre la declaración de amor que le hizo un famoso exgalán de las telenovelas de Televisa en una reciente entrevista.

La exesposa de Joan Sebastian estalló frente a las cámaras del programa Hoy luego de enterarse que el primer actor Andrés García estuvo enamorado de ella durante su juventud, pese a que su entonces esposa era su más grande amiga.

Resulta que hace unos días el residente de Acapulco publicó un nuevo video en su canal de YouTube en el que se le va con todo a 'La Guardia'.

Maribel es tan guapa y tan sensual que no lo pensé algún día, lo pensé muchos días y muchas noches...Trabajar con ella fue una experiencia que me trae muchos bellos recuerdos", expresó don Andrés.

La expresentadora del matutino de Las Estrellas de inmediato aclaró que jamás tuvo un amorío con el padre de la desaparecida Andrea García y aseguró que su relación de amistad siempre fue muy respetuosa.

Me hace gracia Andrés porque primero dijo una vez que estaba enamorado de mí, que yo nunca me enteré, en la vida nunca me dijo nada, siempre fue un caballero, esposo de una de mis mejores amigas", expresó.

Maribel no paró de repetir que en ningún momento tuvo algo más con García, con quien compartió créditos en la película Pedro Navaja.

Jamás en la vida, yo me sorprendí cuando dijo que yo que no se cuánto... Está loco, no, claro que no, en la vida jamás, no se dieron las circunstancias, nunca me declaró su amor y era el hombre más guapo de México", finalizó.