Luto en Televisa: Muere querida actriz y revelan en 'VLA' el trágico secreto que se llevó a la tumba

Ciudad de México.- A casi 4 meses de su fallecimiento, la primera actriz de Televisa Carmen Salinas sigue presente en los corazones de todos, pues su talento dejó huella. En esta ocasión, Venga la Alegría se viste de luto y la recuerda en conmovedora entrevista, donde revelan varios secretos que se llevó a la tumba.

'Carmelita', como todos le llamaban, falleció el pasado 9 de diciembre del 2021 a los 82 años de edad luego de que en noviembre fuera hospitalizada de emergencia debido a una hemorragia cerebral causada por la hipertensión que se le presentó en ese momento.

En la pasada entrega número 94 del Oscar, la estrella de telenovelas, teatro y cine mexicano fue ovacionada y recordada entre el público. En entrevista exclusiva para el matutino de TV Azteca Venga la Alegría, su hija María Eugenia Plascencia comentó que ese era uno de sus deseos en vida:

Fue una satisfacción... ese reconocimiento que le dieron fue muy merecido. Gritamos solamente de verla y a llorar y llorar. Mi mamá lo hubiera querido ver en vida ¿no? verse ahí".

Por primera vez, luego de su deceso, María Eugenia mostró la recámara y estudio donde su madre vivía:

Sigue igual hasta su bolsa. La recámara como la tenía, no hemos tocado nada".

Por otro lado, sobre la posible bioserie de la actriz, dijo cuál sería una condición: "No me han dicho nada de la serie, no sé cuándo se vaya a hacer... yo dije, si llegas a hacerla espero que metas a sus nietos, o sea a mi hijo José Manuel ya ves que es actor y a mi hija Marisol, que tienen parecido a mi mamá".

Al ser cuestionada sobre qué opina de la actriz Angélica Vale para dar vida a su madre en ese proyecto, María Eugenia se dijo feliz con la idea: "Claro que sí, la quiero mucho, le mando saludos y sé que quiso mucho a mi mamá".

Su casa estaba tal cual la dejó, y al ser cuestionada sobre por qué no ha movido nada, confesó con la voz entrecortada:

Se me ha hecho difícil porque siento como que se va a sus viajes que se va a trabajar fuera. Un respeto siento todavía y por eso no he podido tocar nada, ni entrar, ni abrir".

Por otro lado, al hablar de cómo la recordará, comentó que quiere dar sus cosas a un museo: "Pienso hacerle un reconocimiento en un museo con varios vestuarios de películas, obras de teatro, telenovelas para que conozcan su trayectoria".

Además, comentó que usará alguna ropa de su madre porque le encanta y otra la regalará a su familia, pero la de trabajo considera darla a imitadores. Finalmente, rompió el silencio sobre la herencia de la fallecida actriz y reveló su otro secreto:

Todo lo dio en vida, déjame decirte... y lo único que haré un cambio es el estudio dárselo a mis sobrinos".

Aunque habían circulado rumores de un conflicto familiar, descartó que haya pleitos legales: "Es mentira, qué feo que anden diciendo eso pero para nada.... lo que mi mamá nunca quiso fue un pleito".

