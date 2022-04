¡Se acabó el misterio! Esto es lo que hace Belinda para sobrellevar su ruptura con Christian Nodal

Madrid, España.- Tras su inesperado rompimiento con Christian Nodal, Belinda hizo sus maletas y se marchó de México para las grabaciones de su próximo proyecto en Netflix, El Bienvenidos al Jardín del Edén, pero lo cierto es que la cantante de 'Dopamina' comenzó a volcar su tiempo en otras actividades para lidiar con su ruptura.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos Conmoción en la música: Revelan que, pese a estar casado, Lupillo Rivera no supera a Belinda

A pocas semanas de que el final de su compromiso saliera a la luz, Gustavo Adolfo Infante filtró que la exestrella infantil de Televisa se encontraba sumamente triste por terminar su relación con el intérprete de 'Botella tras Botella' y, algunos días después Belinda comenzó a dar pistas de qué es lo que hacer para sobrellevar su duelo por el fin de su noviazgo.

La primera pista la dio cuando reveló que había retomado su juego de Pokémon ¡Go!, posteriormente, hizo otra publicación en su cuenta de Twitter señalando que estaba viendo Dragon Ball Super, serie de anime, inspirada en el manga (cómic japonés) de Akira Toriyama.

La última pista la dio este viernes, 8 de abril, alrededor del medio día cuando publicó la fotografía del tomo de otro manga, llamado Saintia Sho, en el que señalaba que estaba por terminar de leerlo.

Por lo que, mientras algunas fuentes declaran que Christian Nodal se va de fiestas con mujeres que contrata para que le den servicios 'especiales', Belinda parece estar volcando su duelo en manga, anime y videojuegos, algo que parece enamorar a sus fans, puesto varios de ellos se sienten enternecidos de ver este lado de la cantante.

Cabe destacar que, anteriormente, la cantante de 'Luz sin gravedad' ya había dejado en claro que le encanta desvelarse mientras ve animes como Sailor Moon, Pokémon, Death Note y One Piece, hecho que ha sentenciado en algunas entrevistas.

Siempre que veo una serie de anime me meto demasiado y puedo estar hasta las 4 o 5 de la mañana viendo, viendo y no me canso (...) Mi favorito es 'Death Note', 'Ryuk' es un personaje muy tétrico y es un anime bastante oscuro