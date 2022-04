Tras 60 años en Televisa y perder exclusividad, famosa villana llega a 'Ventaneando' ¿desfigurada?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida primera actriz llega al foro de Ventaneando con Pati Chapoy luciendo irreconocible luego de haber perdido su contrato de exclusividad en 2019 y haber estado más de 60 años en las filas de Televisa.

Se trata de Jacqueline Andere, madre de Chantal Andere, quien hace 3 años se quedó sin su contrato en la televisora de San Ángel luego de ser una de las villanas más reconocidas de los melodramas.

Como se recordará, en 2020 debutó en TV Azteca y Andere lamentó profundamente lo que sucedió, asegurando que le daba mucha tristeza lo que había pasado.

Fue fuerte, de toda la vida estar ahí. Fui consentida de muchos productoras y del señor Azcárraga Milmo (...) Me da mucha tristeza porque tengo 66 años trabajando, desde que era muy chamaquita. Hoy que fui a Televisa dije 'Dios mío, qué tristeza lo que está pasando'", dijo.

La villana de telenovelas como El maleficio, Ángela, Serafín, Mi destino eres tú, La madrastra, Soy tu dueña y Las Amazonas, quien tuvo su último proyecto en televisión en 2020 con La mexicana y el güero.

Aunque ya había hecho un atento llamado a productores de telenovelas para que la contrataran, ahora acudió al foro de Ventaneando con Pati Chapoy para contar todos los detalles de su nueva obra de teatro en el Teatro Libanés, 100 metros cuadrados o el inconveniente.

Con un radical cambio de look, pues ahora lleva el pelo largo muy diferente a su característico peinado corto, Jacqueline lucía guapísima a sus 83 años de edad.

Es una obra española y la dirigió Manuel González Gil, un argentino. La dirigió en Argentina y ha ido a dirigirla como a 5 distintos países. Es una obra muy especial, muy tierna, te hace reír todo el tiempo. Tiene sus momentos que la gente quiere llorar y estoy con Ana Karina Guevara, gran actriz y encantadora y con Mauricio, también encantador... somos tres personajes".

Y agregó que interpreta a una mujer mayor de 70 y tantos años, más joven que ella en la vida real, pues luce increíble: "Gozo tanto que la verdad si me duele algo, llego al teatro y se me quita", dijo.

No crean que salgo con estas cosas que me ando poniendo para cambiar de look. Ahí con pelo blanco, una peluca blanca y al último una rubia porque es una viejita loca, adorada y es motorola (marihuana)", comentó.

Al ser cuestionada sobre qué tipo de personaje busca en televisión o en el trabajo que sea, la actriz de nueva cuenta expresó su inconformidad con la pantalla chica, asegurando que en este punto de su vida ya toma "lo que caiga".

Lo que me caiga... sí, ya, ya. A mí me gusta hacer de todo pero en el teatro tienes la posibilidad de hacer diferentes papeles porque en la TV normalmente te dan la villana o la buena. Yo soy villana desde hace 20 años y ahí me quedé (...) Me he cacheteado a todos y hasta he tirado a gente".

Al dejar en shock a todos por su confesión, conductores le pidieron que dijera a quiénes: "A Memito Aguilar que ya está en el cielo le dije: 'prepárate porque tengo mano fuerte' y al suelo... y a esta chiquita Érika Buenfil, estuvo terrible, en el oído (...) es una técnica y se quedó tiesa... fue horrible, la tuvieron que operar. Erikita, siempre te he pedido perdón ante las cámaras".

Finalmente, la primera actriz contó que estarán una semana sí y otra no en el mismo teatro, por lo que tendrá la oportunidad de hacer otras cosas, confirmando que vuelve a las telenovelas.

Me salió una película y una telenovela entonces sí puedes hacerlo (...) Es una película para Netflix. Hago a la mamá del protagonista y luego la novela que no sé si me permitan decirlo (...) no voy ni de buena ni de mala, salgo de tía de alguien", concluyó.

Fuente: Canal de YouTube de Ventaneando, Las Estrellas e Instagram @ventaneandouno