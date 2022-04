Tras anunciar romance con Magaly Chávez, Alfredo Adame se le declara a Myrka Dellanos en entrevista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El conductor, Alfredo Adame sorprendió en redes sociales tras confesar que durante muchos años estuvo enamorado de la conductora Myrka Dellanos en la entrevista que concedió al programa La Mesa Caliente.

Durante la charla en la que abordó sus múltiples escándalos, el presentador acaparó las miradas al expresar públicamente su atracción por Dellanos.

La galantería de Adame comenzó al lanzarle un piropo a las conductoras del programa en los primeros segundos de su enlace, pues lo primero que dijo fue: “La primera queja que tengo, es que a mí me dijeron que era un programa de televisión y no una caja de bombones”.

Tras la risa de Myrka y el resto de las conductoras, Adamé habló de la más reciente polémica que protagoniza con Carlos Trejo; sin embargo, el artista no perdió la oportunidad de hablar de su gusto por la conductora de televisión.

Rápidamente, Myrka Dellanos sigo siendo tu enamorado desde hace veintinueve mil años... Yo veía en la tele […] y decía ¡Qué bárbara!", dijo Alfredo sin pudor.

De esta forma, el también actor recalcó que su gusto por la presentadora viene desde que ella decía la frase: “Buenos días soy Myrka Dellanos Loinaz, era más sensual que yo escuchaba en todo el día”.

Al escuchar esta declaración, Myrka se puso colorada y Alfredo Adame no paraba de sudar, demostrando que la ex de Luis Miguel todavía le provoca gran impacto.

Video:

Pese a esta declaración, Alfredo Adame recientemente confirmó su noviazgo con Magaly Chávez, exparticipante del reality Enamorándonos y quien es 27 años menor que él. Por su parte, ella aseguró que no le importa que el mexicano esté involucrado en tantas polémicas ni la diferencia de edades.

Me gusta su carácter, me gusta que no se deje de la gente porque yo también soy así, y cualquiera si nos ofenden respondemos, pero sí estamos tranquilos, todos tranquilos”, expresó Chávez en una reciente entrevista.

Incluso contó que ya han hablado sobre la posibilidad de tener hijos. “Sí queremos, sí queremos, ¡claro! Yo no tengo bebés, yo no tengo hijos, entonces sí me gustaría. Antes quería cuatro, ahora ya estamos platicándolo y yo creo que con uno o dos, máximo”.

Fuente: Agencia México