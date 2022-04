Ya hay un castigo oficial: Will Smith queda vetado de los Oscar por 10 años

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Este viernes 8 de abril se ha convertido en una fecha clave para la carrera del actor Will Smith, pues los miembros de la Academia se reunieron desde muy temprana hora para definir las sanciones que el ganador del Oscar en la categoría de Mejor Actor recibiría luego de haberse viralizado el golpe que le dio al comediante Chris Rock tras una broma en torno a la esposa del protagonista de ‘Rey Richard’.

Cabe destacar que Smith no solo hizo pública la disculpa al comediante y al público en general, sino que además ya había determinado renunciar como miembro de la Academia, por lo cual la expulsión no era una opción, hecho que derivó en analizar cuál sería el castigo definitivo para el actor.

En ese sentido, se ha determinado que el protagonista e cintas como Bod Boys, Men in Black o En Busca de la Felicidad, tiene prohibido asistir a los eventos organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por un periodo de 10 años.

Al presentar su renuncia, Will quedó oficialmente vetado de emitir su voto para definir a los ganadores de las siguientes entregas del prestigioso premio que reconoce a lo mejor del séptimo arte; no obstante, ahora tampoco podrá ser partícipe de la ceremonia, hecho que lo orilla a ya no ser presentador de la categoría que ganó en la reciente entrega y de ninguna otra.

Previamente se había especulado que el actor podría perder su Oscar al considerarse su comportamiento como uno “inaceptable”; sin embargo, al quedar vetado por el tiempo anteriormente señalado, éste puede conservar al estatuilla.

