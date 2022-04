Adiós Televisa: Tras pedir limosna y salir del clóset, actriz renuncia a 'Hoy' y vuelve a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras impactar a todos al salir del clóset y al revelarse que había quedado fuera del programa Hoy, una polémica actriz al parecer regresa a TV Azteca luego de haber estado 10 años y ser despedida tiempo atrás.

Se trata de la controversial Lolita Cortés, quien fue apodada 'La jueza de hierro' en el reality show del Ajusco, La Academia. La también estrella del teatro musical fue despedida de la televisora y al llegar la pandemia, quedó en la ruina.

Al detenerse las presentaciones en teatro, la actriz se quedó sin trabajo y enfrentó severos problemas económicos. También pasó por duros momentos de salud y tuvo que someterse a una cirugía, lo que la dejó con una fuerte deuda.

Lolita tuvo que recurrir a vender sus bienes para sobrevivir y hasta a pedir dinero a través de redes sociales. Incluso, en su desesperación por obtener ingresos, pidió trabajo en una panadería para lavar baños.

No tenemos para pagar la luz, el gas, nos bañamos como sea, comemos lo que sea, con un bolillo (...) Yo estaba viendo que en una panadería necesitaban gente para lavar los baños y todo eso, y dije bueno, para hacer panes yo no puedo, cajera olvídalo, pero soy buenísima limpiando, soy buenísima haciendo el quehacer", comentó.

Tras dejar en shock a todos al salir del clóset hace algunas semanas, pues confesó que se considera "queer y bisexual", Lolita ya no formará parte de la tercera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, reality del programa Hoy.

Y esque luego de que Televisa le abriera las puertas, al parecer Lolita vuelve a las filas del Ajusco para ser jueza en La Academia 20 años, tras confirmarse el regreso del reality luego de dos años. También se dice que Adal Ramones sería el conductor.

Así lo reportó la especialista en espectáculos 'La Comadrita' a través de su cuenta de Twitter @LaComadritaOf2, luego de que hubiera rumores de que la actriz estaba en negociaciones para volver al programa.

Incluso, esta semana acudió 'Latin Lover' a Hoy, quien también fue juez en Las Estrellas Bailan en Hoy y comentó que estaban apenas en negociaciones, aunque Galilea Montijo dijo que ella sabía de buena fuente que no iba a poder estar.

Estamos negociando con ella fíjate", dijo Latin, aunque Gali acabó con sus ilusiones diciendo: "Yo me enteré que no podía", "No me digas... hace dos semanas me dijo que sí", respondió el exluchador.

Cortés ya había sido cuestionada sobre su regreso a TV Azteca, pero ella afirmó que no había habido algún acercamiento. De igual forma, aunque no descartó volver, sí puso sus condiciones pues afirmó que no la pasó bien y ya "no es la misma de hace 20 años".

Lo único es que si llegara a haber un acercamiento hay que poner los pros y los contras. No la pasé bien, la gente ahí no me trató muy bien que digamos. Al contrario, la misma gente de otros programas hablaban cosas espantosas sobre mí", dijo Lolita hace unas semanas.

Habrá que esperar para ver si esta información se confirma o si las negociaciones no llegan a concretarse y esto es parte de un rumor.

