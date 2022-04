Adiós TV Azteca: Tras subir 20 kilos y quedar en silla de ruedas, famoso galán vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien confesó que estuvo en riesgo de quedar paralítico por problemas en la columna, es captado de nueva cuenta en Televisa luego de perder su contrato de exclusividad en el 2018.

Se trata de Jorge Salinas, quien empezó su carrera en 1991 al actuar en Cadenas de Amargura, consolidándose como uno de los galanes más cotizados al protagonizar telenovelas como Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre y Mi corazón es tuyo.

En 2018, todo cambió pues el histrión fue uno de muchos artistas que perdieron su contrato de exclusividad en la televisora de San Ángel. Tiempo después, encendió alarmas por su salud pues fue captado con bastón y en silla de ruedas.

Posteriormente, se le vio subido de peso y luciendo irreconocible, por lo que usuarios empezaron a cuestionarse qué pasaba con el galán de novelas. Tiempo después, luego de que se rumorara estuvo en negociaciones con TV Azteca, volvió a Televisa.

En 2020 participó en Te doy la vida y en 2021 en SOS Me estoy enamorando, sin embargo, confesó que casi no acepta este papel ya que no era el protagónico. Admitió que su "soberbia" hizo que lo rechazara al inicio, pero su esposa Elizabeth Álvarez lo hizo entrar en razón.

Tras terminar este proyecto, el actor se sinceró y contó que sufría de fuertes dolores por problemas en la columna, pero se rehusó a entrar a cirugía por temor a quedar paralítico. También contó que estuvo a punto de morir tras sufrir una embolia pulmonar.

Luego de mencionar que estaría enfocado a ponerse en forma para perder los kilos de más, el histrión fue captado en Televisa donde aparentemente está grabando un proyecto, pues así lo captó el actor Ernesto Laguardia en un 'lunch break' (hora de comida).

En la fotografía publicada en su cuenta de Instagram, estaban Ernesto, José María Torre, Alejandro Nones, Geraldine Bazán y Jorge Salinas, quien traía el gafete de Televisa en el cuello, impactando a fanáticos.

Lunch break con mis queridos amigos y compañeros #coronadelagrimas2 @alenones @geraldinebazan @josemariatorreh @salinasjorgemx #ErnestoLaguardia", escribió Laguardia.

¿Jorge Salinas está en el elenco de Corona de Esperanza? Hasta ahora, el actor no ha sido confirmado por la producción del 'Güero' Castro y tampoco estuvo en la primera parte de Corona de lágrimas, por lo que hay muchas dudas al respecto.

Hay quienes especulan que no está en ese proyecto, sino en otro que ya habría comenzado grabaciones como Vencer la Ausencia, sin embargo, Rosy Ocampo ya confirmó a todo su elenco, por lo que todo apunta a que Salinas estaría en el remake de El Maleficio.

Como se recordará, desde hace unas semanas se reportó que el histrión acudió a hacer casting para este proyecto, que también será producido por 'El Güero' Castro.

Incluso, el actor se mostró este sábado desde el puerto de Veracruz y comentó que tiene "llamado", por lo que podrían dar la sorpresa pronto al confirmar qué hará en Televisa.

