Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 9 de abril 2022: Predicciones del fin de semana según tu signo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la tarotista y astróloga más famosa del mundo de los espectáculos, te comparte los horóscopos de hoy, sábado 9 de abril de 2022, y las predicciones del fin de semana, según tu signo zodiacal.

Aries

Esa aventura que está teniendo en estos días, puede convertirse en algo serio con el paso del tiempo. Los ahorros hacen su situación financiera más tranquila. Estará a gran altura en su nueva tarea laboral. No descuide su visita al doctor.

Tauro

Este sábado podría iniciar una nueva relación; dará lo mejor con esta persona y todo funcionará bien. Tiene que decidir entre tener más tiempo libre o más efectivo. El trabajo que ha hecho con sus colegas en ese nuevo proyecto, lo llenará de felicidad.

Géminis

Organice un viajecito romántico con su familia; es clave descansar y disfrutar todos juntos. Lea las páginas sobre finanzas que vienen en su periódico, aprenderá nuevas cosas sobre cómo manejar su dinero. La tensión de estos días lo puede enfermar.

Cáncer

Este fin de semana es perfecto para gozar en familia y descansar de la semana; los astros recomiendan un maratón de películas. No piense más en ese asunto del trabajo y relájese. No se preocupe por su peso, hasta ahora es bueno.

Leo

Asuma las consecuencias de sus malas decisiones y enfréntese a sus problemas de forma tranquila; verá que nada es muy grave. Gasta como si tuviera un gran sueldo y sabe que no es así. Se avecina un día de tensión por asuntos de familia que aún no resuelve.

Virgo

En temas de amor, tome usted la iniciativa y haga realidad la fantasía que tiene con esa nueva familia Confiar en la suerte ayudará a que sus finanzas crezcan. Profesionalmente, no haga compromisos que sabe que no quiere y no puede cumplir.

Libra

Ocasión propicia para empezar una relación; si pode mucho corazón, todo saldrá perfecto para usted. No derroche su efectivo por muy buenas finanzas que tenga. Posibilidades de un aumento de ingresos en el trabajo. Duerma más.

Escorpio

Estabilidad perfecta en las relaciones, procure mantenerla. Compre lo que lleva tanto tiempo deseando; verá que saldrá muy bien todo para usted.. En el trabajo, hay quien no entiende su actitud y podría buscarle un problema; solo tenga cuidado.

Sagitario

Por fin empiezan su corazón roto comienza a sanar; la mala experiencia amorosa se va. Aunque tenga que gastar algo más de lo previsto, no se verán afectadas sus finanzas. Por fin sus jefes reconocen su talento. Es momento de dejar vicios.

Capricornio

Familia, pareja y amigos estarán muy unidos en estos días y le traerán grandes sorpresas. Las cuestiones de dinero dan un giro a muy bueno en su cuenta de banco. Las conexiones con sus clientes se fortalecerán. Sentirá un ligero malestar estomacal.

Acuario

Pasar demasiado tiempo solo, no lo ayudará a encontrar el amor, al contrario, le traerá problemas.. Debería dar un buen repaso a sus gastos del mes pasado, para evitar repetir errores financieros. Su aparato digestivo necesita más atención.

Piscis

Reencuentro muy agradable con un ser querido al que adora con el alma. Quiere hacer con su dinero más cosas de las que en realidad se le permiten. Le encargarán un informe laboral que hará muy bien. Evite las comidas con mucho aceite.

