Sin un peso y divorciado: Tras hundir a Legarreta, galán de Televisa llega a 'VLA' y aplasta a 'Hoy'

Ciudad de México.- Tras acabar sin un peso y estar vetado años de Televisa luego de hacer fuertes ataques contra Andrea Legarreta con quien trabajaba en el programa Hoy, polémico exgalán de telenovelas llega a Venga la Alegría.

Se trata del irreverente Alfredo Adame, quien pasó de ser un galán de telenovelas al protagonizar La fuerza del amor, Yo no creo en los hombres, De frente al sol, Más allá del puente y Retrato de familia en Televisa, a ser el 'Rey del escándalo'.

Tras dos divorcios, desheredar a sus tres hijos varones y hundir a su excolega en el matutino Hoy Andrea Legarreta acusándola de ser infiel y de despedir gente en Televisa, Adame acabó vetado, sin dinero y sin trabajo. Él mismo lo comentó hace unas semanas:

Estoy en quiebra, no tengo trabajo, no tengo sueldo, no tengo dinero", dijo.

Ahora, Adame aparece en TV Azteca al haber sido 'vetado' de nueva cuenta por Televisa debido a sus polémicas y arremetió en Venga la Alegría contra Omar Chaparro luego de que el comediante le respondiera por llamarlo "envidioso".

"A lo mejor sí es envidia porque yo nunca aprendí a hacer las patadas de bicicleta. Yo soy muy buena onda hasta que me ch...", dijo Omar, a lo que Adame no se guardó nada y le respondió:

Incluso, el exconductor de Hoy llegó al grado de cuestionar el talento del presentador además de dedicarle varios insultos.

Ya al estar más calmado, mencionó que antes Chaparro le caía bien, pero volvió a atacarlo:

A mí me caía bien, pero siempre atrás de un personaje de esos está la envidia, el éxito envenena. Entonces siempre está un enano acomplejado como ese. Yo también soy muy buena onda hasta que me chin.... Yo no lo chin..., no lo ofendí ni insulté, lo mandé a chin... a su ma..., que es diferente".