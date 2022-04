Tras 20 años desaparecido y veto de Televisa, exgalán de TV Azteca regresa ¿desfigurado?

Ciudad de México.- Luego de casi 20 años retirado de los melodramas luego de que la televisión en México le cerrara las puertas, un famoso galán de telenovelas reaparece tras hablar de su veto en Televisa luego de haberse cambiado a TV Azteca.

Se trata del actor Alberto Mayagoitía, quien debutó en Televisa en 1982 en el melodrama Chispita. También participó en proyectos como Pobre juventud, Rosa salvaje, Amor en silencio, Luz y sombra, Marisol y Salud, dinero y amor.

En 1999, el actor decidió dejar la televisora para unirse a TV Azteca, donde dio vida al villano de Catalina y Sebastián, luego hizo La revancha y en 2002 su último trabajo en televisión al darle vida a Guillermo Pérez 'Billy Billetes' en Como en el cine.

El año pasado, el histrión de 53 años reapareció en el programa Hoy y con Mara Patricia Castañeda para contar por qué se alejó del medio artístico cuando había alcanzado la fama como galán protagónico y estaba en su mejor momento.

Aunque admitió que le quitaron su contrato de exclusividad en Televisa, contó que en realidad se fue al Ajusco porque productores solo traían a actores extranjeros y eso no le pareció justo.

Reveló que cuando dejó el Ajusco y quiso volver a la televisora de San Ángel, esta le cerró las puertas por haberlos 'traicionado' con la competencia y se fue a vivir a Estados Unidos poco después.

Dejé pasar unos años, toqué nuevamente la puerta de Televisa y no lo logré. Yo seguía en la lista de los que llaman los no contratables y hasta la fecha ahí sigo".

El histrión dejó los foros de televisión por una vida más tranquila y contó que ya no quiso volver porque le empezó a ir mejor como empresario. Actualmente, se conserva muy bien y parece que no ha pasado el tiempo por su imagen.

Creo que lo que me alejó del mundo de la televisión fue el éxito en los negocios, porque me empezó a ir muy bien y ganaba más acá que allá; acá soy dueño, allá empleado. Aquí sale mi cara en la tele y tengo fama pero acá tengo estabilidad y paz".

Ahora, el actor volvió a México para presentar una obra de teatro llamada Mi Cristo Roto en esta Semana Santa. Mayagoitía dará dos funciones este 15 y 16 abril en el Teatro Centenario Coyoacán de la CDMX.

En entrevista con TVNotas, el actor contó que en la gran mayoría de los casos, lo recaudado de las presentaciones es a beneficio de instituciones, de colegios o escuelas, grupos o parroquias para diversas causas.

Sobre su regreso a la televisión, el actor comentó que está muy entusiasmado por volver a la TV y al cine desde principios del 2021, por lo que ha estado "moviendo sus contactos".

En esas estoy, he entregado una par de vídeos de casting para diferentes proyectos hasta ahorita no he caído en ninguno pero no dudo que en algún momento haya algo interesante para mí".