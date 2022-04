Tras irse de las redes sociales para vivir su duelo, Belinda reaparece y hace dura crítica ¿a Nodal?

Ciudad de México.- Después de ausentarse por varias semanas de las redes sociales, Belinda reapareció ante los medios para hacer una dura crítica a ¿Christian Nodal?, ¡Esto fue lo que ocurrió!

Como muchos seguidores de la cantante de 'Dopamina', 'Amor a primera vista' y 'Muriendo Lento' sabrán, tras su ruptura con el intérprete de 'Botella tras Botella', ella decidió a separarse de las redes sociales para poder vivir tranquilamente su duelo.

Tras ello, la cantante reapareció en una entrevista para lo que parece ser MTV, donde relató cuáles fueron los beneficios que encontró después de tomar distancia de los medios digitales.

Llevo dos meses sin redes (sociales). Me las quite por un tiempo por salud mental. Siento que estoy más despierta, que me fijo más en los detalles de las cosas, que pongo más atención. No sé, me siento muy bien" detalló la cantante