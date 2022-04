Tras quedar viuda y estar hundida en las deudas, actriz de TV Azteca debutaría en cine para adultos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de convertirse en viuda, a una edad muy temprana, y tras ahogarse en las deudas, una querida celebridad de TV Azteca anunció que estaría por debutar en el cine para adultos, porque necesita el trabajo.

Se trata de Bella De la Vega quien en el 2021 perdió a su pareja, José Ángel García, debido a una fibrosis pulmonar. Tras ello, la también cantante y modelo tuvo que enfrentarse a una dura crisis económica, por lo que decidió dar el paso y pedirle trabajo a Sabrina Sabrok e incursionar en el cine para adultos.

Para esto, la exparticipante de Survivor decidió salir a comprar algunos aditamentos como ropa coqueta, juguetes, entre otras cosas para poder debutar en esta rama, tan polémica del cine.

Me estoy preparando, porque yo todo lo tomo en serio. Entonces ya fui a ver lencería, a ver tacones de este vuelo y obviamente juguetitos para divertirnos. Ya me peine, espero que te guste mi 'look', porque tú (Sabrina) eres como una muñecota y yo voy a ser como una muñequita" declaró Bella de la Vega

Bella de la Vega no titubeó en ningún momento al afirmar que estaba pensando en quitarse todo, todito, todo, ya que ésta era una petición que le había hecho Sabrok.

Pues sí (me quitaré toda la ropa) eso me pidió Sabrina y eso voy a hacer. Estoy dispuesta a hacerlo, pero obviamente me va a costar un poquito de trabajo, pero yo espero que eso le guste a Sabrina, a la casa productora y a la gente que consume este producto" declaró

Según información de Venga la Alegría, la verdadera razón del por qué Bella de la Vega tomó esta decisión fue porque está pasando por una dura crisis económica y necesita el dinero.

Necesito trabajar, necesito mucho trabajar. Estoy pasando por una crisis económica muy fuerte que, la verdad sí me gustaría que Dios ya la quite de mi camino y me encantaría pedirle a Dios que esta racha ya pase y que me dé un trabajo

