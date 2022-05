Adiós TV Azteca: Tras 4 años al aire y firmar exclusividad, querido conductor abandona 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor de TV Azteca, empresa a la que llegó hace 4 años y ya hasta tiene contrato de exclusividad, dejó en shock a sus miles de seguidores debido a que este domingo abandonó el programa Venga la Alegría: Fin de semana.

Se trata del conocido atleta mexicano Aristeo Cázares, se unió a la televisora del Ajusco en 2018 cuando quedó campeón de Exatlón México y hasta sería uno de los pocos famosos que contaría con exclusividad.

Debido a la gran popularidad que se ganó tras concursar en el reality más famoso de TV Azteca, los ejecutivos de la empresa le dieron la oportunidad de participar en MasterChef Celebrity México.

Además de que el hermano de Ernesto Cázares debutó como conductor invitado primero en VLA y después fue llamado a integrar el elenco estelar de Venga la Alegría: Fin de Semana.

Sin embargo, este domingo 1 de mayo Aris tiene bastante preocupados a todos sus fans debido a que no apareció conduciendo el matutino de Azteca Uno.

Mediante la cuenta de Instagram del programa se compartió una fotografía en donde posa todo el elenco estelar de VLA: FDS y el campeón mexicano brilla por su ausencia.

No obstante, ya se sabe cuál es la razón por la que Aristeo Cázares no está al aire en el matutino de Azteca Uno y es porque se encuentra de viaje. A través de sus historias de Instagram, el conductor mostró que está en el aeropuerto con Zudikey Rodríguez y se especula que ambos se desplazaron a República Dominicana para estar en la gran final de Exatlón All Star.

