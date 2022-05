Adiós TV Azteca: Tras pedir limosna y 50 años en Televisa, actriz traiciona a Chapoy y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien trabajó durante 50 años en Televisa y tras perder su exclusividad llegó a TV Azteca, reapareció hace un par de días en el programa Hoy e hizo una difícil confesión luego de haber acabado en la ruina y en la calle.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la comedianta mexicana Lucila Mariscal, quien saltó a la fama por interpretar el personaje de 'Lencha' y quien atravesó una profunda depresión y crisis económica hace varios años tras quedarse sin trabajo.

En 2016 la primera actriz decidió hacer su propia obra de teatro, TerceraEdad.com, en donde se burlaba de sí misma al hablar de los actores que llegan a la vejez sin oportunidades laborales. Además en 2019 Mariscal aseguró que quedó en la calle debido a que su nieto Andrei Hernández la habría maltratado, le había robado e incluso la había corrido de su casa.

En una reciente entrevista con el programa De Primera Mano, la intérprete de 'Lencha' mencionó que se había quedado sin dinero y que ahora sobrevivía con donaciones: "Vivo al día y de fundaciones".

Asimismo, hace unas semanas la comediante se entrevistó con el programa Ventaneando de Pati Chapoy en la que contó que está viviendo un infierno tras sufrir una caída a finales de diciembre donde se fracturó la cadera y hasta requiere ser operada.

El pasado viernes Lucila reapareció en el canal de Las Estrellas a través de una entrevista que dio al programa Hoy, en la que volvió a suplicar que le den trabajo dentro del matutino como juez de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Cómo me gusta ese programa donde bailan, no me lo pierdo, y el de los niños está huérfano... yo bailaba súper increíble".