¡Atención ARMY! BTS estrena videojuego y jugarlo es gratis; esto hay que hacer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- BTS es uno de los grupos más famosos del mundo, por lo cual los seguidores de los ídolos del K-Pop siempre están pendientes sobre las novedades en torno a su música y sobre todo a su vida personal; sin embargo, los proyectos que sacan paralelos a estos dos tópicos también suelen ser de los más esperados, como es el caso de los videojuegos que recientemente han sacado.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En esta ocasión fue el tuno del denominado ‘BTS Island: In the SEOM’, el cual se anunció por primera vez durante la serie de conciertos que los intérpretes de Butter tuvieron en Las Vegas, es decir, el ‘Permission to dance on stage’ y el cual se pre-estrenó el pasado 26 de abril.

Este videojuego está disponible para descarga en teléfonos inteligentes y se ha catalogado en el género puzzle, mismo donde se ve a los Idolos viajar en un barco hasta una isla donde una ballena los ayudará a adaptarse y para ello requieren de la ayuda del jugador.

Si no puedes esperar a jugarlo, basta con descargar la app a través de App Store de iOS o Play Store de Android y, tras instalarlo en tu móvil, completar el registro mediante el cual te avisarán si eres de las afortunadas o afortunados en ser de los primeros en jugarlo.

Fuente: BTS Network