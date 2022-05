En la cárcel y divorciada: Tras 14 años retirada y kilos de más, protagonista de Televisa reaparece

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas en Televisa, quien ha estado 14 años retirada de la actuación, reaparece en redes sociales y deja en shock por su apariencia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Yadhira Carrillo, quien inició su trayectoria en 1994 cuando buscó representar a México en Miss Universo. De ahí saltó a la actuación y protagonizó melodramas como La Otra, Amarte es mi Pecado, Barrera de amor y Palabra de mujer.

Tras su último proyecto en 2008 y divorciarse de su primer esposo, la actriz oriunda de Aguascalientes decidió retirarse de los foros de grabación para dedicarse a su familia. Años más tarde se casó con Juan Collado, abogado y padre de los dos hijos de Lety Calderón.

Collado fue detenido en 2019 y actualmente está preso en México tras acusaciones de presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Por esa razón la actriz únicamente ha sido captada por la prensa en el reclusorio.

Aunque la actriz sigue presumiendo un rostro muy bello a los 49 años de edad, había sido captada con algunos kilos de más y un peinado y corte de pelo muy diferente al que la caracterizaba en esos entonces, pues lucía un corte bob.

Sin embargo, hace apenas unos días reapareció en redes luego de que la última vez que se le viera en su cuenta de Instagram fuera en mayo del año pasado a través de un breve video. La actriz dejó en shock a todos por cómo lucía.

Y esque se dejó ver más delgada que nunca y con una larga cabellera color castaña, lo que desató furor no solo entre sus fanáticos, sino entre sus compañeros del medio como Elizabeth Álvarez, Pepillo Origel, Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Tania Ruiz.

Carrillo, quien en la pandemia confesó que padeció depresión y una dura enfermedad llamada hipoacusia súbita, la cual no le permitía escuchar debido al "estrés y la angustia" por la situación de su esposo, explicó porqué subió la imagen.

Aunque se desconoce si la imagen sea reciente, le llovieron elogios y buenos comentarios, por lo que la actriz trató de agradecer personalmente todas las respuestas, reconociendo el apoyo de todos en tiempos difíciles. La nota también fue compartida en redes del programa Hoy.

Aunque se ha dicho que estaría a punto del divorcio de su esposo y que podría volver a las telenovelas, ninguno ha sido confirmado. Por un lado, la actriz ha negado una separación de Collado, afirmando que siempre lo apoyará. Sobre su regreso a la pantalla chica, dijo:

Me han hecho invitaciones para hacer telenovelas, sería precioso para mí, pero no sabemos ahorita qué va a suceder, agradezco tanto... Me han invitado desde que Juan está aquí, tengo la invitación de 12 telenovelas, pero al estar aquí no puedo", contó.