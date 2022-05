FOTOS: Alex Fernández presume el primer Día del Niño de Mía y derrite a la farándula

Ciudad de México.- Es bien sabido que la familia Fernández goza de una gran descendencia y es que hace pocas semanas, el hijo de Alejandro Fernández, Alex, le dio la bienvenida al mundo a su hija, Mía.

Resulta ser que el nieto de Vicente Fernández se mostró como un padre sumamente orgulloso después de disfrutar de este día en compañía de su pequeña hija, a quien le dedicó un tierno mensaje.

Feliz Día del Niño a mis tres tesoros. En especial a mi princesa Mía que está celebrando su primer Día del Niño. No sabes cuánto te amo Mía. Y lo feliz que me haces... como ya lo había dicho antes... me hiciste el hombre más feliz del mundo", declaró el cantante