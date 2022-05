Tras dejar Televisa y llorar al aire, Paola Rojas impacta al dar inesperada noticia sobre su salud

Ciudad de México.- La afamada periodista Paola Rojas dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans de las redes sociales debido a que reveló una inesperada noticia sobre su salud luego de haber abandonado los foros de Televisa.

El pasado viernes 29 de abril la conductora de 45 años generó preocupación entre sus miles de seguidores debido a que no acudió a trabajar al foro de su noticiero matutino Al Aire con Paola, que se transmite de lunes a viernes en el canal de Las Estrellas.

En su lugar apareció el periodista Carlos Hurtado dando la mejor de la información de México y el mundo; ella por su parte hizo diversas apariciones pero solo a través de un reportaje pregrabado en el que mostró una impactante tienda de vestidos y hasta se dejó ver luciendo como toda una quinceañera.

Ahora se sabe que la razón por la que Paola no estuvo en su noticiero fue porque viajó hasta Veracruz para grabar una campaña comercial con una importante marca de café y al lado de la estrella italiana Chiara Ferragni.

Sin embargo, este domingo 1 de mayo la originaria de la CDMX mostró que ya acabó ese trabajo y que se podrá reunir con sus hijos Leonardo y Paulo para celebrar el Día del Niño un poco atrasado.

En una grabación que publicó a través de su cuenta oficial de Instagram, Paola pidió a sus fans que le dieran ideas para festejar a sus retoños y también confesó que había tenido problemas de salud que no le permitían realizar ejercicio desde hace bastante tiempo.

No obstante, la conductora mexicana aseguró que ya se había recuperado tras pasar varios días sin la fuerza que la ayudaba a ejercitarse.

Ya pude volver a entrenar, un temita de salud me tenía medio débil pero ya me recuperé y estoy con toda la fuerza y ya empecé a correr", confesó.

Cabe resaltar que en la más reciente emisión del programa Netas Divinas Rojas acabó rompiendo en llanto al aire mientras hablaban sobre la Ley Olimpia y la violencia digital que se vive actualmente en las redes sociales, pues confesó que cuando se filtraron las fotos íntimas de su exesposo 'Zague' ella fue brutalmente atacada y señalada.

Me enviaron mensajes muchos muy solidarios y hermosos, que son los que agradezco a la fecha y de los que me agarré para sentir fuerza pero otros eran de acoso. Se les ocurrían muchas maneras de atravesar esa intimidad. No voy a entrar en detalles pero es como su hubiera sido un acoso o incluso un abuso masivo. Fu muy brutal y tuvo implicaciones físicas, me enfermé", reveló entre lágrimas.