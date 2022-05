Conductor de 'VLA' destapa cómo celebraba el Día de las Madres: "Todos los años hacía algo terrible"

Ciudad de México.- Con motivo del Día de la Madre, los conductores de Venga la Alegría realizaron una dinámica en la que tenían que preparar un portarretratos para su progenitora; sin embargo, el presentador en cuestión declaró que le había quedado "bien feo".

Se trata se Sergio Sepúlveda, quien completamente apenado, mostró un portarretratos verde bandera, en el que aparecía él junto a su madre. conductor de Difícil de Creer aclaró que sí bien no le había gustado cómo había quedado, lo cierto es que siempre hizo obsequios feos.

La verdad está bien feo. Esto es una tradición. Yo no podía hacerlo mejor porque todos los años hacía algo terrible. Me acuerdo perfecto que una vez hice una lámpara de color morado, ¡fatal en la secundaria! Una vez hice un Cristo que me salió muy mal y ¡mamí ahora hice un portarretratos que quedó todo feo!", declaró el conductor