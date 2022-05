Horóscopos de hoy 10 de mayo 2022: Mhoni Vidente comparte las predicciones para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal este martes 10 de mayo?". Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, responde a tu pregunta con los horóscopos y las predicciones de hoy en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Anótalos!

Aries

Este martes 10 de mayo te sentirás muy triste porque viste algo que no debías, sobre tu pareja y el tiempo que ha pasado. Tranquilo, no es grave pero debes aprender a respetar la privacidad de la gente. En la oficia hay mucha tensión por un nuevo proyecto, sé cauteloso.

Tauro

Gozas de buena salud, aunque la gente insista en que hay algo malo contigo. Lo mejor es que no prestes atención a esas personas que critican tu físico, pues solo quieren dañarte. En temas laborales, viene en camino una gran oferta de trabajo, con la que podrás cumplir todos tus sueños.

Géminis

Vienen en camino nuevas aventuras para ti y tu amor, en especial si ambos son lanzados y desean vivir nuevas experiencias al aire libre. La recomendación de los astros es que vayas a un museo con tu pareja y se atrevan a aprender más sobre temas nuevos. Tu salud es perfecta.

Cáncer

Tu salud está bien, pero debes seguir cuidándola, de lo contrario te enfermarás gravemente. Sé que ahora te sientes muy triste ya no que no hay un pretendiente para ti; no te preocupes, el amor llega cuando menos lo esperas. En tu trabajo llegará una persona que te ayudará a evolucionar.

Leo

Es momento de entregarte a una nueva persona, ya sea ese pretendiente que te ha perseguido por meses o a alguien que aún no conoces. Tu alma está lista para esa nueva relación. En temas financieros, tu economía requiere de más atenciones, pues gastas mucho dinero.

Virgo

¿De verdad quiere seguir con esa relación? Usted sabe la respuesta a esa duda. Su trabajo crecerá muy pronto y usted podrá ganar mucho dinero en poco tiempo, solo debe ser paciente. En temas de salud, los astros recomiendan que comience a hacer más ejercicio.

Libra

Alguien que lo había ignorado ahora comenzará a buscarlo. Si sigue interesado, no cierre la puerta y deje que le muestre que tiene para usted en esta nueva etapa. Gran momento para explotar su belleza y dejarse mostrar como en realidad es; nadie se resistirá a sus encantos.

Escorpio

Para este martes 10 de mayo, el amor le sonríe; empezará una excelente y apasionada relación. Tiente a la suerte en los juegos de azar, apueste por su equipo. Alguien con nuevas ideas favorecerá su entorno en la oficina. Escuche a su cuerpo, necesita dormir más.

Sagitario

Las continuas peleas que tiene con su pareja no conducen a nada; solo dañan la relación y sus egos. Lo mejor es hablar. Cuidado con los gastos extra que no contempló. Día perfecto para programar nuevas entrevistas de trabajo. Los remedios caseros no siempre son efectivos, ojo.

Capricornio

Este martes 10 de mayo se tornará muy cariñoso con su madre, con la que compartirá buenos momentos de ahora en adelante. Cualquier tipo de compra puede funcionar. Su interés por sus labores profesionales crecerán rápidamente. Desorden hormonal ocasionado por la ansiedad.

Acuario

En el amor, no sea tan impulsivo y piense antes de actuar o podrá dañar severamente su relación. Hoy comienza una excelente racha financiera para los acuario. Confíe en sus colegas y así podrá afrontar sus nuevos retos laborales. No se automedique, vaya al médico.

Piscis

Haga planes de futuro con su pareja, verá como todo sale muy bien para ambos. Día de tensión por asuntos de deudas y economía débil en casa. Aunque le saquen de quicio, debe aprenden a controlarse en su trabajo. Aparece un problema leve en la espalda.

