¿Luis Enrique Guzmán administra la fortuna de Silvia Pinal? Sale a la luz toda la verdad

Ciudad de México.- Hace solo unos días comenzó a circular el rumor de que Luis Enrique Guzmán cobró una fuerte cantidad de dinero para que su madre Silvia Pinal siga trabajando a pesar de no tener la mejor condición de salud, el productor Iván Cochegrus rompió el silencio al respecto.

En su declaración para el programa Ventaneando, Cochegrus negó tajantemente que el hermano de Alejandra Guzmán obligue a la primera actriz a trabajar y además desmintió que sea el encargado de administrar todos los bienes y dinero de su mamá.

Desmentir que no hay ningún trato de millón de pesos y que yo se lo di a Luis Enrique, eso es lo primero que quiero desmentir, eso es un trato que hice yo con la señora, y Luis Enrique no administra, la que realmente sigue llevando las cosas es Efi, por indicaciones de la señora. La señora sigue teniendo el control de todas sus cosas, no lo tienen sus hijos", recalcó el productor.