¿Luto en Televisa? Ahogado en llanto, Pepillo Origel da dura noticia de Silvia Pinal y deja en shock

Ciudad de México.- Pepillo Origel impactó al 'romper en llanto' en pleno programa de Televisa al dar fuerte noticia de Silvia Pinal, luego de que la primera actriz fuera captada con un frágil estado de salud en el estreno de su obra y varias entrevistas.

Como se recordará, hace unas semanas, doña Silvia Pinal se convirtió en tendencia tras anunciar su regreso a los escenarios a sus 90 años de edad y luego de haber sido hospitalizada en diciembre por problemas cardíacos y Covid-19.

Sin embargo, su regreso en la obra Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita! no ha sido el mejor, pues la diva del cine de oro ha aparecido desorientada y casi inmóvil en una silla de ruedas, lo que ha encendido alarmas y ha preocupado a sus fanáticos.

En la más reciente edición del programa Con Permiso, transmitido por el canal de Televisa Unicable, Juan José Origel dio una fuerte noticia sobre la matriarca de la Dinastía Pinal y hasta 'estalló' en lágrimas.

Luego de que Origel divulgara que se decía que Silvia habría vuelto a trabajar por presuntos problemas económicos, fue la hija de la diva Sylvia Pasquel quien llamó al periodista para "reclamarle".

La Pasquel me habló para reclamarme que porque yo había dicho que SIlvia estaba pobre y por eso trabajaría en la obra. Nunca dije que estaba pobre porque no está pobre, al revés, dije que tenía todo y que si por alguna razón... aquí estaba yo para solventar los gastos", dijo Pepillo.

Y agregó: "Aparte la señora ¿en qué gasta? Ella ya no gasta mucho dinero porque yo creo que las tres garritas que le van a poner en el teatro han de ser baratitas, de a tiro. ¿La abuelita de Caperucita va a andar con pieles? No".

Tras sus fuertes comentarios, Martha Figueroa recordó sus diferencias con Carlos Ignacio, el productor de la obra. Como se recordará, él y Pepillo sostuvieron un fuerte pleito en una comida hace unas semanas, pues Pepillo consideraba que la obra "no estaba a la altura" de la actriz.

"Yo creo que Carlos Ignacio no te va a llamar", le dijo Martha refiriéndose al estreno de la obra, a lo que Pepillo respondió rompiendo en llanto con fuerte mensaje:

"Perdóname, no te quería hacer sentir mal", continuó Martha, a lo que Pepillo agregó:

No, no... ¿Te imaginas Carlos Ignacio que no me hable? Ay no", dijo sarcásticamente mientras hacía como que lloraba.