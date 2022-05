Para celebrar el Día de las Madres, Itatí Cantoral le manda conmovedor mensaje a sus ¿hijos?

Ciudad de México.- Sí bien, durante el Día de las Madres se acostumbra a que sean los hijos quienes le envíen un tierno mensaje a sus madres, Itatí Cantoral decidió hacerlo de forma diferente y fue ella quién le dedicó unas bellas palabras a sus pequeños.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como muchos sabrán, la actriz de Hasta Que El Dinero Nos Separe, La Mexicana y el Güero, No Manches Frida y María la del Barrio, se ha caracterizado por ser una madre muy presente en la vida de sus hijos, además de ser sumamente protectora con ellos.

Recientemente, la celebridad prestó la voz a 'Mei', en la película de Disney Pixar, Turning Red, donde sacó varios trapitos al sol sobre sus métodos de crianza y es que, al igual que su personaje en la ficción, ella reconoció que era sumamente estricta con su hija, María Itatí y, de hecho fue el filme el que la ayudó a comprender que debía tener ciertos límites con su pequeña.

Mientras que en otra entrevista, para el portal de Las Estrellas, reveló que nunca le gustó estar lejos de sus hijos, por lo que evitaba enviarlos de campamento o a excursiones escolares.

Es por esta razón que a muchos de sus seguidores no les sorprendió que fuera ella quien se desviviera de amor por sus hijos durante este 10 de mayo.

Me siento tan afortunada y tan bendecida. No alcanza las gracias de lo feliz que me han hecho por ser su madre", declaró Cantoral