Shock en Televisa: Tunden a 'Gomita' por operada y se ahoga en llanto en 'Hoy': "Tengo sentimientos"

Ciudad de México.- Araceli Ordaz, quien es mejor conocida por su apodo de 'Gomita', nuevamente está dando de qué hablar debido a esta mañana acabó ahogada en llanto frente a las cámaras del programa Hoy luego de ser blanco de fuertes burlas y críticas por su físico.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Resulta que durante los ensayos del reality Las Estrellas Bailan en Hoy de Televisa, la payasita y youtuber mexicana compartió su sentir respecto a los comentarios que recibe diariamente mediante las redes sociales por sus problemas de peso y múltiples cirugías.

'Gomita' explotó y no pudo evitar conmoverse al saber que tendría una cargada en su coreografía con Miguel Martínez y confesó que tiene muchos traumas respecto a su físico y señaló que la mayor parte fue provocado por la opinión pública:

Tengo un ped... aquí (en la cabeza) y cuando me dijeron que me iban a cargar empecé 'es que yo peso, es que yo peso'... en la cabeza tienes a muchas personas que dicen 'no te va salir' y que por tu peso no vas a estar dónde quieres estar", expresó entre lágrimas.