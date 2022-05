"Te amo y te admiro": Tania Rincón le dedica emotivo mensaje a su mamá y encanta a todo Televisa

Ciudad de México.- La querida conductora de Televisa Tania Rincón logró causar una revolución en las redes sociales debido a que hace algunas horas publicó un emotivo mensaje para felicitar a su mamá, la señora Paty, por motivo del Día de las Madres.

Antes de salir al aire en el programa matutino Hoy la exreina de belleza nacida en Michoacán utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una fotografía en donde muestra a su progenitora cargando en sus brazos a su hija menor Amelia.

Acto seguido, Tania compartió una hermosa anécdota de la crianza que le dio su madre y aseguró que ahora ella la aplica en casa con sus dos hermosos hijos.

Cuando tenia entre 13 y 17 años juraba que tenía la mamá más mala de todas. Me pedía que tendiera mi cama, que planchara mi uniforme , que yo sola forrara mis libros y cuadernos de la escuela , que me peinara para ir al ballet , que me preparara de comer en fin sentía que tenía un sargento en casa", escribió.