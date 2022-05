¿Tiene cáncer? Primer actor de Televisa reaparece en 'Hoy' y da fuerte noticia desde el hospital

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa José Elías Moreno, quien tiene una larga carrera en las telenovelas y el cine, reapareció en el programa Hoy para hablar sobre su salud luego de que se especulara que podría tener cáncer de colon.

El intérprete de melodramas como Rubí había alarmado bastante a todos sus seguidores debido a que compartió en las redes sociales una fotografía en la que aparece recostado en una camilla de hospital y usando mascarilla de oxígeno, además de tener medicamento intravenoso.

Durante la mañana de este martes 10 de mayo, José Elías decidió romper el silencio a través de una entrevista que dio al matutino de Las Estrellas y esto contó:

Fue un sustototote, la semana pasada estaba en mi casa, ya me había sentido mal pero se lo atribuí al post-Covid, y resulta que no, me hicieron estudios y la hemoglobina estaba en 6", reportó.