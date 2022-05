Tras años de rivalidad, Lucía Méndez confiesa su deseo por trabajar con Verónica Castro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Lucía Méndez fue homenajeada por cumplir 50 años de trayectoria artística, por lo que en una charla con la prensa fue interrogada sobre su relación con otros artistas como Verónica Castro y Eduardo Yáñez.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Debido a la sonada rivalidad que mantiene con Vero Castro desde hace varias décadas, los reporteros le preguntaron por la posibilidad de hacer un proyecto con su colega, a lo que La Méndez dijo:

Pues pregúntenselo a ella, porque yo no tengo problema, sería maravilloso, pero más bien pregúntaselo a ella. No sé, definitivamente no sé, pero yo no tengo ningún problema de hacerlo con ella”.

No obstante, Lucía dejó claro que en esta ocasión ya no está dispuesta a llamarla, pues las veces que lo hizo no tuvo los mejores resultados. “Las veces que la he buscado no ha pasado nada, entonces yo creo que se lo debes preguntar directamente a ella”.

Por otra parte, la intérprete de Corazón de Piedra recordó a sus compañeros hombres y sin dudarlo reveló que Eduardo Yáñez tiene una de las mayores cualidades.

Besa muy bien… en la televisión, no te estoy diciendo que te haga el beso francés, pero sabe besar muy bien, muy bien… se le llama el beso chupón, así le decían antes, Luis Miguel no fue el amor de mi vida, no tanto".

Finalmente, Lucía confesó estar dispuesta a enamorarse, aunque dejó muy claro qué tipo de relación y regalos son los que prefiere en este momento de su vida.

Espero que sea como el de Belinda… no como el de Talina (Fernández), pero yo quiero uno como el de Belinda, el gran amor de mi vida no ha llegado, y que Dios me lo ponga, porque yo meto la pata hasta la rodilla, definitivamente el próximo que llegue a mi vida que Dios me lo ponga, va a ser el gran amor de mi vida", remató.

Fuente: Agencia México