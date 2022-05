Adiós TV Azteca: Tras amorío con dueño de Televisa y desaparecer, actriz llega a 'Hoy' ¿desfigurada?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien tuvo un romance con el dueño de Televisa y desde hace 18 años no hace ninguna telenovela, reapareció en el programa Hoy y dio de qué hablar al mostrar que está ¿desfigurada?.

Se trata de la estrella mexicana Kate del Castillo, quien inició su carrera en la empresa de San Ángel pero desde hace casi dos décadas se ha enfocado en consolidar su carrera en el cine y también ha hecho exitosas series como La Reina del Sur.

La hija de don Eric del Castillo saltó a la fama por su participación en exitosos melodramas como Muchachitas (1991), Alguna vez tendremos alas (1997), La mentira (1998), Ramona (2000) y el último fue Bajo la misma piel (2003-04).

Sin embargo, también llamó la atención porque durante su juventud mantuvo un sonado noviazgo con Emilio Azcárraga Jean, quien es hijo del fallecido Emilio Azcárraga Milmo y actual dueño de Televisa.

Hace unos años se especuló que Kate había sido vetada de la televisora por aparecer en el programa El Hormiguero de TV Azteca y también se mencionó que habría hecho enfurecer a los ejecutivos de la televisora por confirmar que sí existió el prosticatálogo de actrices.

Luego de años de drama y sin pisar los foros de Televisa, la mañana de este miércoles 11 de mayo Del Castillo reapareció en el programa Hoy a través de sus redes sociales, donde expusieron una reciente fotografía que compartió.

¿Confirmaron que la actriz se desfiguró? No, en realidad el matutino de Las Estrellas no paró de elogiar a Kate por mostrar su rostro al natural dejando ver que ya tiene arruguitas propias de la edad y eso no le importa.

La imagen de la que habla Hoy es una donde la exestrella de Televisa posa junto a su alberca luciendo tan solo un ligero bañador que puso a suspirar a sus millones de fans.

