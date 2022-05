Expareja de Johnny Depp podría declarar a su favor tras error de Amber Heard

Virginia, Estados Unidos.- A poco más de dos semanas de haber iniciado el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, la co-protagonista de la cinta Aquaman fue llamada al estrado, lugar donde ha delirado entre lágrimas, los abusos que tuvo que aguantar por parte del protagonista de Piratas del Caribe a quien exige la cantidad de 100 millones de dólares.

No obstante, durante este proceso, Heard sacó a flote el nombre de Kate Moss, modelo de talla internacional y quien además fuera pareja de Depp, personaje que no estaba involucrada en este hecho pero que tras el presunto error de la actriz, podría ser llamada a declarar beneficiando al actor.

Todo comenzó cuando Amber Heard contó que, durante una pelea que ambos sostuvieron en 2015, ella temía que Depp la lanzara por las escaleras, algo por lo que insistió, recordó a Moss de quien se había rumorado en 1990, también había sido atacada por el actor de la misma manera; sin embargo, esto no fue cierto, orlando a que la modelo acuda a la corte para declarar a favor de su expareja.

“Amber mencionó a un ex de Johnny que claramente sentía que no lo apoyaba, lo cual no podría estar más lejos de la verdad”, destacaron las fuentes cercanas a la firma legal de Johnny Depp.