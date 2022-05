¿Fin de su matrimonio? Galilea Montijo habla de su salida de 'Hoy' y fuerte ultimátum de su esposo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Galilea Montijo revela si deja el programa Hoy ahora que se integró a Netas Divinas y habla de lo que le exigió su esposo Fernando Reina cuando recibió la invitación para unirse al programa de Televisa.

En entrevista con Maxine Woodside para el programa radiofónico Todo para la mujer, Galilea reveló que está "muy contenta" de haberse integrado a Netas Divinas, programa conducido ya por Paola Rojas, Consuelo Duval, Daniela Magún y Natalia Téllez.

Desde los camerinos de Televisa, la tapatía confesó que cuando recibió la oferta para integrarse de parte del productor Miguel Ángel Fox, la aceptó ya que la considera una "gran oportunidad y experiencia", además de que siempre le ha gustado atreverse.

Cuando me invitan a participar dije: 'Creo que sí (aceptaré)'. Creo que ya es momento de hacer algo nuevo. Ya voy a cumplir más de no sé si 13 o 14 años en septiembre en el programa 'Hoy', el cual es un programa al que yo le tengo mucho cariño y mucho agradecimiento", dijo.

Al ser cuestionada directamente sobre si dejará el matutino en el que ha estado tantos años con Andrea Legarreta, Tania Rincón, Raúl Araiza, Arath de la Torre, Andrea Escalona y Paul Stanley, Montijo reveló que por ahora no, pero está consciente de que probablemente algún día lo dejará.

No lo dejo. Bueno, hasta el día de hoy no me han dicho nada (de que lo tenga que dejar), uno nunca sabe. Es un programa que yo quiero mucho, ya llevamos muchos años haciéndolo y hasta que el público y los jefes digan (lo dejaré). Yo siempre voy a estar muy agradecida por las oportunidades que me dan", manifestó.

Por otra parte, la conductora mencionó que en el primer programa, el cual se estrena este miércoles 11 de mayo por Unicable, se sentía "muy extraña" ya que sentía como si fuera su primer día de escuela, sin embargo, para el segundo ya agarró confianza.

Me sentía como invitada; o sea, no me sentía como parte de las conductoras, sino como invitada y ya en el segundo me empecé a relajar más y empecé a decir unas cosa que, dije, 'mejor me voy a quedar un poquito callada porque luego se me sale cada cosa".

Sobre sus nuevas compañeras y si es cierto que ha tenido roces, Gali desmintió tajantemente esto y confesó:

Muy lindas y muy cálidas. Sé que tienen una relación muy estrecha y que son amigas, por ejemplo en 'Hoy' nos leemos hasta la mirada porque nos conocemos muy bien, a nuestras familias. Te vas volviendo una familia y las netas eso han logrado".

Y agregó: "A cada una las conozco, a Natalia, 'Mi Chuli', la quiero mucho y ya había trabajado con ella, a Paola ya la conozco desde hace muchos años y la admiro mucho, es muy inteligente. Consuelo es divertidísima, adoro a su hermana, es una de mis mejores amigas. A Dani hemos coincidido en muchos eventos, la admiro desde Kabah".

Sobre lo que tienen en común, además de ser madres, dijo: "Nos parecemos en lo trabajadoras. Coincidimos en esta parte: que somos mujeres muy trabajadoras, independientes y somos mamás que amamos lo que hacemos pero sobre todo respetamos el rol de la mujer hoy en día. Coincido en que las mujeres mientras más nos apoyemos somos más fuertes. Esta parte que les daban 3 meses para ver si me llevaba bien con ellas, esa parte de especulaciones ya no se usa".

Finalmente, contó que sí revelará de todo sobre su vida personal en el programa y será muy sincera, además de que tiene todo el apoyo de su esposo Fernando Reina, de quien ventiló lo que le puso como un 'ultimátum' para poder integrarse, o de lo contrario no la vería.

Cuando le platico que me daba tiempo de salir de Hoy e irme a grabar por las tardes me dijo: 'Nomás te voy a pedir un favor, si vas a sentarte a no platicar cosas y te preguntan de tus ex, tienes que decir la neta porque el programa se llama 'Netas', si no qué flojera yo no te voy a ver', esas fueron sus palabras, ya vengo con la bendición de mi marido que ya me conoce que no tengo filtro", contó.

