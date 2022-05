¿Fue infiel? Desde Televisa, Andrea Legarreta explota y habla de más sobre divorcio en 'Hoy'

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy Andrea Legarreta se sinceró ante la prensa al ser cuestionada sobre una sonada separación en el matutino de Televisa: la de su compañero Arath de la Torre.

Y esque como se recordará, en febrero TVNotas reportó que Arath presuntamente había intentado cortejar a su exnovia Andrea Rodríguez, pareja de Julio Alegría, quien trabajaba con él en El Tenorio Cómico. Por eso se dijo que el conductor salió de la obra.

Tras este escándalo de presunta infidelidad, Arath lo negó todo, sin embargo, aseguran que su esposa Susy Lu aún no lo perdona y ya le habría pedido el divorcio, lo que traería muy mal al conductor.

Ante esta situación, Andrea Legarreta fue quien dio la cara ante la prensa para defender a su compañero y declaró que es mentira que estén separados, además de aclarar la supuesta traición.

En entrevista transmitida en el programa Todo para la mujer de la periodista Maxine Woodside, Andrea habló de más y reveló que Arath está muy triste por lo que se dice, sin embargo, negó que se estén divorciando.

Fue entonces que Andrea, a quien pese a que lleva 22 años casada con Erik Rubín le han inventado rumores de un posible divorcio varias veces, explotó y arremetió contra los que difunden esta información sin fundamentos.

Entonces volvemos a lo mismo, también ya que te traigan de bajada y que no les importe si tienes hijitos, no saber si no 'me dijeron, una fuerte cercana', eso es mala onda. La información deja de ser información para ser maldad".