Golpe a Imagen TV: Tras 'hundir' a Silvia Pinal, productor manda vetar a Gustavo Adolfo Infante

Ciudad de México.- De nueva cuenta el polémico periodista Gustavo Adolfo Infante se encuentra enfrentando un fuerte escándalo y es que él mismo confesó que había sido vetado por un productor luego de criticar el regreso de Silvia Pinal al teatro.

A través de las redes sociales y de la cadena Imagen TV, el controversial conductor explicó que Iván Cochegrus le prohibió la entrada al estreno de Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!, en la cual actúa la primera actriz de Televisa.

Resulta que ayer martes durante la transmisión del programa De Primera Mano, Infante se le fue a la yugular a Iván afirmando que se veía que la obra era de muy bajo presupuesto y además de que consideró como innecesario que doña Silvia continúe trabajando, ya que esta dando la función en silla de ruedas.

Tras su dura crítica, el productor de 'Caperucita' emitió un comunicado para informar que Gustavo y reporteros de Imagen TV tenían prohibida la entrada.

Durante la mañana de este miércoles 11 de mayo Adolfo reapareció en el programa Sale el Sol para reaccionar a este veto y nuevamente se les fue con todo.

A doña Silvia Pinal la puso en una silla de ruedas lo cual me parece lamentable, la escenografía me parece de 3 pesos, yo creo que no es un proyecto digno con el cual doña Silvia deba finalizar su carrera, vi la escenografía con cartulina y pintado con plumones".