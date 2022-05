¡La batea! 'El Negro' Araiza confiesa en 'Hoy' que no busca romance con Manelyk: "No hay nada"

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 11 de mayo el actor y conductor Raúl 'El Negro' Araiza por fin rompió el silencio y en plena transmisión en vivo del programa Hoy destapó si podría iniciar un romance con la polémica Manelyk González.

De acuerdo con la información del columnista Álex Kaffie, el galán de Televisa habría quedado enamorado de conocer a la estrella de realitys luego de verla participando en el concurso Las Estrellas Bailan en Hoy.

No obstante, hace unos momentos Araiza rompió el silencio frente a las cámaras de Hoy y destapó sin temor algunos que no pretende tener un romance con Mane.

Espérense tantito, estamos chupando tranquilo... no sé de dónde salió, es mentira", dijo durante su intervención en la sección ¿De qué me hablas? .

La grafóloga María Fernanda Centeno le pidió a 'El Negro' que le jurara viéndola a los ojos que no le interesa salir con la bailarina que es 24 años menor y así respondió:

Un día ella vino y me dijo 'yo soy tu fan' y le dije 'yo de ti', se me hace muy bella y muy guapa pero no hay nada, la vamos a llevar a Miembros al aire pero no, yo soy un alma que anda en pena", expresó el conductor.