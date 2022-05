Luto en 'Hoy': Tras 18 años en TV Azteca, exacadémica sufre dura pérdida y se ahoga en llanto

Ciudad de México.- Una polémica exalumna del reality La Academia, quien abandonó TV Azteca luego de 18 años y ya firmó contrato en Televisa, reapareció en el programa Hoy con una gran tristeza y acabó ahogada en llanto.

Se trata de la cantante y actriz Antonia Salazar mejor conocida como Toñita, quien saltó a la fama luego de participar en la primera generación del concurso de canto de la empresa del Ajusco, donde le permitieron debutar como actriz en proyectos como A cada quien su santo, La vida es una canción, entre otros.

Pese a que formó toda su carrera en la televisora de enfrente, actualmente la llamada 'Negra de Oro' se encuentra trabajando para San Ángel y además de actuar en el programa de unitarios Como dice el dicho, también se le puede ver compitiendo en el reality de baile Las Estrellas Bailan en Hoy al lado de Chao.

Durante la mañana de este miércoles 11 de mayo Toñita, quien hace unos meses aseguró que había sido vetada de TV Azteca, causó gran conmoción pues apareció ahogada en llanto en plena transmisión del matutino Hoy tras recordar la muerte de un bebé.

Resulta que la médium Zulema Arroyo platicó con algunos miembros de Las Estrellas Bailan en Hoy, entre ellos la exacadémica, y les trajo un mensaje del más allá que les enviaban seres queridos que ya estaban en otro plano.

No era el momento adecuado en tu vida para que este niño o niña específicamente viniera al mundo, pero eso no significa que no estén contigo".