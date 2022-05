Shock en Televisa: Carmen Muñoz rompe en llanto al ver a su esposo en la cama ¡con otra mujer!

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A su regreso a Televisa luego de formar parte de TV Azteca, Carmen Muñoz deja en shock a todos al revelar que rompió en llanto cuando vio a su esposo con otra mujer en plena intimidad. ¿Le fue infiel?

La exconductora de Enamorándonos acudió como invitada al programa Faisy Nights, conducido por Faisy y Mariana Echeverría, en donde confesó cómo fue ver a su pareja, el actor Juan Ángel Esparza, en la cama con otra mujer.

Sin embargo, no se refería a la vida real, sino a la ficción, pues contó que no logró contener sus lágrimas al ver una escena íntima entre el padre de su hija y una actriz, ya que le resultó demasiado.

Y esque el actor ha trabajado en la empresa de San Ángel desde hace muchos años, apareciendo en telenovelas como Apuesta por un amor, Cuidado con el ángel, Corazón Indomable y Quererlo todo.

Tras revelar que a veces tras hacer un programa termina agotada pero intenta no llevar el trabajo a casa, la conductora de Secretos al desnudo por Unicable fue cuestionada sobre si era celosa al ver las escenas de su esposo.

Fíjate que no soy celosa. Me pasó una vez, cuando teníamos muy poquito de andar, ya vivíamos juntos y él estaba haciendo una novela. De repente hay una escena de violación y yo la quería ver porque él me la había platicado. Me dijo: 'fíjate que hice una escena con Lorena Enriquez y quiero que me des tu punto de vista'".

Aunque ella llena de valor le dijo que la vería sin problema, no anticipaba lo que pasaría después pues acabó rompiendo en llanto.

Yo dije: 'claro, la quiero ver'. Yo bien segura ¿no? y empiezo a ver la escena... algo pasó en mí que me sentí mal y empecé a llorar. Él voltea y me dice: '¿por qué estás llorando si tú querías verla?' (le dije) 'Esque sentí horrible como estás violando una mujer' pero me decía: 'es actuación, nunca va a pasar'".

Contó que ya después de pasar el shock, se acostumbró y reveló que vería su trabajo fríamente, como un actor y no como su pareja, afirmando que ahora no le causa conflicto.

Después de casi 18 años ya me da libretos y me dice: 'oye mi amor ayúdame a escoger'. Me encanta verlo porque me encanta su trabajo, no porque disfrute viéndolo, es apoyarnos en todo", dijo entre risas.

