Tras anunciar su deseo de ser diputado, Ari Borovoy reaparece y da sorprendente mensaje

Ciudad de México.- Luego de que esta mañana el empresario y cantante, Ari Borovoy mostrara sus aspiraciones políticas al informar que buscaría ser diputado para las próximas elecciones, esta tarde salió para decir que todo fue un truco promocional.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos ¡De no creerse! Ari Borovoy le manda tremendo mensaje a Matute: "Increíble lo que ha pasado"

Y es que el integrante de OV7 busca impulsar el ingreso de Garibaldi a su gira de espectáculo 90’s Pop Tour, quienes seguido de su mensaje aparecieron estando entre ellos el polémico exdiputado Sergio Mayer.

Cabe mencionar que incluso ya tenía hasta su frase "Ari Borovoy, contigo yo sí voy", con la cual logró llamar la atención de internautas, quienes en cuestión de minutos lograron hacerlo tendencia en Twitter.

¿Pero de qué estás hablando? No, no, papá, no tienes ni idea de en lo que te vas a meter, olvídate de esto", le dijo Mayer.