Tras supuesto veto de la familia de Vicente Fernández, Pablo Montero rompe el silencio en entrevista

Ciudad de México.- El cantante Pablo Montero, rompió el silencio ente las declaraciones de la prensa, la cual afirmaba que él había sido vetado por la familia Fernández, luego de participar en la serie no autorizada de Vicente Fernández.

De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante no sólo la amistad entre Montero y los Fernández se vio afectada, sino incluso las presentaciones que da en vivo, pues todo indicaría que los Fernández tienen “vetado” al artista de los palenques, en especial en los que se presente 'El Potrillo'.

Sin embargo, el intérprete de ‘Piquito de Oro’ decidió pronunciarse al respecto de esta información y en entrevista con el periodista comentó:

No, es que la verdad eso no es cierto, yo no sé de dónde salió ese comentario, esa información, pero yo estoy en muchas ciudades anunciado y en distintos palenques y no nada más en México, en Estados Unidos, en Sudamérica, pero la verdad que no es cierto eso y pues creo que es algo que había que aclararlo porque no es cierto".