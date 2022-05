"Tu trabajo como actor es mediocre": Kristoff Raczynski se le va con todo a Omar Chaparro

Ciudad de México.- El actor Kristoff Raczynski se le fue con todo a su colega Omar Chaparro tras acusarlo de ser mediocre, sin embargo, le mencionó que no va en contra de él, ni su persona.

Esta declaración surgió luego de que el intérprete de Las locuras mías, dijera en un programa de YouTube que se sentía atacado por el también crítico, a lo cual él no lo tomó de buena de forma.

Fue en el espacio de Karla Díaz, Pinky Promise, donde también estuvo presenta Paul Stanley, mismo que estuvo escuchando cómo se dio dicha charla.

No habla mal de mí, habla mal de todos. Y no es que estén enojados con todos, están enojados con la vida y con ellos mismos, y eso me da tristeza; quiero, en realidad, que les vaya bien", dijo Chaparro.