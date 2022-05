Va por una curul: Ari Borovoy dejaría los escenarios por su candidatura para diputado

Cuidad de México.- Que artistas y actores ocupen un cargo político cada vez es más común y, como una forma de seguir los pasos de Federica Quijano, integrante de Kabah y actual diputada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el cantante de OV7, Ari Borovoy, anunció que también buscará llegar a la Cámara de Diputados.

El anuncio se dio mediante las redes sociales donde el cantante y productor develó su deseo por incursionar en este ámbito, todo en el marco en que la agrupación encargada de éxitos como Vuela más alto, Te quiero tanto, tanto o Enloquéceme, remarcó que su candidatura arrancará de manera oficial este año.

Para saber si sus fans le dan el apoyo que necesita, Borovoy pidió que en redes sociales se haga uso de diversos hashtags que, claro está, son en referencia a esta nueva etapa que buscará conquistar.

“Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como manager. Sin embargo, el día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí y me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera que me conoces”, aseveró.