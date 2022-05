Adiós TV Azteca: Tras vender quesadillas y romance lésbico, actriz renuncia a 'VLA' y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora, quien formó parte de Venga la Alegría y causó shock al revelar el año pasado su romance lésbico, decidió decirle adiós a las filas de TV Azteca y este jueves 12 de mayo se reintegró al programa Hoy en Televisa.

Se trata de la comedianta mexicana Liliana Arriaga 'La Chupitos', quien comenzó su trayectoria artística en San Ángel desde 1995 y tuvo la oportunidad de participar en programas icónicos del canal de Las Estrellas como Al derecho y al Derbez y La Hora Pico.

Sin embargo, hay que recordar que en 2019 los ejecutivos de la televisora la vetaron por irse a trabajar a la cadena Estrella TV.

Posteriormente se cambió a la empresa del Ajusco y en 2020 logró firmar su primer contrato con ellos, con el cual pudo llegar a participar en programas como Ventaneando, Venga la Alegría, Todos quieren fama y hasta La Resolana.

En la entrevista que dio para la sección En sus batallas, la querida intérprete abrió su corazón como nunca antes y detalló que en su juventud tuvo que vender quesadillas dentro de su escuela para poder solventar los gastos de la universidad y ayudar económicamente a su abuela.

Desde finales del año pasado, Liliana volvió a trabajar con Televisa pues apareció como invitada del programa De noche con Yordi Rosado en donde acabó admitiendo que alguna vez ligó con una mujer pese a que tiene años casada.

Sí... un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto", dijo 'La Chupitos' sobre su 'romance' lésbico.