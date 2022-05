¿Es gay? Tras firmar exclusividad y 5 años en Televisa, destapan divorcio de galán de novelas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se reveló que un famoso galán de telenovelas, quien el año pasado enfrentó un escándalo luego de que lo tacharan de gay, habría engañado a los ejecutivos de Televisa para conseguir un proyecto pues estaría ocultando su divorcio.

Se trata del controversial actor Adrián Di Monte, quien fue exhibido por la revista TVNotas ya que volvieron a afirmar que se encuentra separado de la cantante mexicana Sandra Itzel.

Un supuesto informante señaló que el originario de Cuba y la integrante de La Sonora Dinamita le mintieron a los ejecutivos de San Ángel pues entraron al reality Inseparables, amor al límite siendo pareja, sin embargo, desde hace algún tiempo habrían terminado su relación sentimental.

Están separados desde hace más de ocho meses pero se dieron cuenta de que en pareja podían obtener trabajo, así que prefirieron engañar a todos y les funcionó", aseguró la fuente.

Sin embargo, no es ninguna novedad que el galán de melodramas como La doble vida de Estela Carrillo, Cita a ciegas y Diseñando tu amor esté separado de Sandra pues el año pasado admitieron que estaban viviendo una crisis matrimonial mientras participaban en el reality de Telemundo Así se baila.

Terminamos en paz, los divorcios pueden ser en paz. En este caso no hay hijos, pero también con hijos es muy sano que con la pareja se tenga esa relación de tranquilidad", dijo Sandra.

Pero el problema está en que Adrián, quien firmó contrato de exclusividad en 2017, habría ocultado su divorcio solo para conseguir un nuevo proyecto en Televisa y ese fue Inseparables, que actualmente está al aire en el Canal 5.

Los productores se dieron cuenta, se les cayó el teatrito. Aunque Adrián fingía ser el esposo cariñoso, Sandra no pudo ocultarlo, se notaba detrás de cámaras que ya no son pareja", revelaron en TVNotas.

Presuntamente tras finalizar las grabaciones de este programa ambos continuaron separados, pues el cubano se fue a grabar la nueva temporada de Reto 4 elementos mientras que Sandra Itzel volvió para seguir con la gira al lado de La Sonora Dinamita.

Hay que resaltar que el año pasado Di Monte fue señalado de gay en las redes sociales y él estalló contra el usuario que cuestionó sus preferencias sexuales: "No importa, si soy gay o no, no importa. Mi vida personal es asunto mío".

Fuente: TVNotas, YouTube de Hoy Día e Instagram @sueltalasopatv