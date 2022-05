¿Fue infiel con una mujer? Galilea Montijo admite oscuro romance de juventud e impacta a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En su debut en Netas Divinas, la conductora Galilea Montijo dejó en shock al hablar de las relaciones tóxicas que tuvo antes de su matrimonio actual. ¿Admite que tuvo un amorío con una mujer?

La tapatía se sinceró en el programa de Televisa sobre un tema bastante controversial: su vida personal. Y esque la presentadora ha estado en el ojo del huracán desde siempre por sus relaciones amorosas, incluso su actual matrimonio con Fernando Reina.

Aunque ya es de conocimiento público que anduvo con personajes famosos como el exfutbolista y gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco y el cirujano Jorge Krasovsky, en los últimos meses se dijo que tuvo un romance con una mujer.

Esta mujer, según medios, era la conductota Maca Carriedo con quien trabajaba en el programa Hoy. Galilea negó rotundamente esto y echó por tierra versiones de que le fue infiel a su esposo y padre de su hijo.

Ahora, luego de integrarse a las 'Netas', 'Gali' no tuvo más remedio que responder con la verdad al ser cuestionada sobre lo más tóxico que ha permitido en una relación.

Los más tóxico... seguir en esas relaciones tóxicas. Te das cuenta del por qué yo permitía tanta relación tóxica... claro, nunca vi a una mamá, un papá, como se llevaran en casa. Entonces para mí, en el primer momento donde yo descubrí que fueron así, donde hubo de alguna manera esta parte tóxica en una relación o una falta de respeto, pues yo pensé que así eran", confesó.

Galilea Montijo señaló que otro factor que influyó notablemente en sus primeros romances fue el sentirse sola, pues al llegar a la CDMX, tenía novios para no sentirse así, pues no conocía a nadie más y no tenía amigos ni familia.

La conductora dejó en shock al revelar ese oscuro secreto de sus amores de juventud, aunque en ningún momento habló de un romance lésbico, pues simplemente se limitó a admitir que todas fueron tóxicas debido a que ella solo buscaba compañía.

Todas mis relaciones, todas, fueron tóxicas de alguna u otra manera porque lo permití, porque pensé que así era, porque me daba miedo a estar sola (...) Yo llego sola a una ciudad a los 18, 19 años, porque gané un concurso de belleza en 1993. Yo llego sola, no tenía amigos, no conocía a nadie, me daba miedo estar sola", relató.

Finalmente, reveló que decidió separarse de estas personas eventualmente al saber que no eran las relaciones indicadas, logrando corregir esto en su matrimonio actual, para el que tiene una actitud mucho más madura.

Ya casada sí tenemos nuestras discusiones (con Fernando Reina), pero me di cuenta que sí me da mucha huev... pelear", contó.

Y agregó: "Te das cuenta: '¿A dónde voy a llegar en la discusión? A nada'".

