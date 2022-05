Galilea Montijo suplica hallar a actriz de novelas; desapareció de Televisa y acabó en manicomio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida tapatía Galilea Montijo hizo una importante petición al público de Televisa pues les rogó que la ayuden a dar con el paradero de una famosa actriz de novelas, quien desapareció de Televisa hace 14 años.

Se trata de la reconocida actriz Adela Noriega, quien decidió renunciar a la fama desde 2008 y debido al misterio con el que maneja su vida, existen rumores de que habría quedado desfigurada, que tuvo un hijo en secreto y hasta que estuvo en un manicomio.

La oriunda de CDMX comenzó su carrera en la empresa de San Ángel cuando apenas era una adolescente y participó en Principessa. Luego de alcanzar la fama consiguió protagónicos en exitosas telenovelas como Yesenia, Dulce desafío, María Isabel, Amor real, El Privilegio de amar, El Manantial y La esposa virgen.

Sin embargo, en 2008 hizo su último trabajo artístico con el melodrama Fuego en la sangre y después desapareció sin dejar rastro.

Durante la mañana de este jueves 12 de mayo la conductora del programa Hoy Galilea Montijo mostró su deseo de volver a ver a Noriega en la actuación e hizo una fuerte súplica en plena transmisión en vivo.

¿Qué ha sido de Adela Noriega? ¿dónde se meten? ¡díganme dónde se meten!", expresó la tapatía.

Luego de esto transmitieron una entrevista de la productora Carla Estrada, quien destapó que ella sí tiene contacto con Adela pues se volvieron muy amigas luego de haber trabajado juntas.

Nos queremos mucho, literalmente ella casi comenzó conmigo y empezamos a crecer juntas en este medio".

La exitosa creadora de novelas asegura que incluso hace poco tiempo sí pudo platicar con la actriz de 52 años, quien presuntamente estuvo en un manicomio cuando era joven debido a una relación tóxica.

Estuvo cerca de mí cuando murió mi mamá que ya va ser 3 años y Adela siempre ha estado cerca de mí en momentos importantes de mi vida".

No obstante, la productora resaltó en la conferencia por la retransmisión Amor Real en el canal Tlnovelas que no conoce su paradero exacto: "Eso es como una interrogación, me habló hace como 2 años y me dijo '¿trabajamos?' y le dije sí, 'vamos a comer' y no, no hemos ido a comer".

Fuente: YouTube Programa Hoy y Las Estrellas