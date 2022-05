¿Luto en TV Azteca? Ahogada en llanto, hija de Silvia Pinal deja helados con devastadora noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera actriz Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal, no pudo evitar romper en llanto ante las cámaras de Ventaneando al hablar de lo que sucedió con su madre, quien se puso delicada de salud y se frustró su regreso al teatro.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En entrevista con el programa de TV Azteca, Pasquel explotó y manifestó su molestia contra los que han criticado a su familia por el regreso de su madre al teatro, sobre todo luego de que 'La Pinal' abandonara el teatro donde estrenaría Caperucita: ¡Qué onda con tu abuelita!.

Yo llegué ayer de Acapulco, que no estaba de vacaciones, estaba trabajando en una serie, yo me regresé ayer y tuve mil conflictos con mi camioneta, terminé siendo remolcada desde Cuernavaca hasta México, llegué a las 9 de la noche, y me enteré porque mi mamá no había dado la función y me comuniqué con Efigenia y ya me explicó lo que estaba pasando".

Cansada de los señalamientos en su contra y por la forma en que los reporteros se abalanzaron contra la diva del cine mexicano tras su salida del teatro, Pasquel rompió en llanto y dijo:

Siempre los atendemos con educación, siempre estamos en la mejor intención y con la mejor disposición de atenderlos y de darles la oportunidad de que hagan la nota, pero ya estuvo suave, se le dejan ir a mi mamá todos encima, provocando hasta un accidente, que mi mamá pueda caerse, en la maniobra de subirla de la silla de ruedas a la camioneta".

Acto seguido, la también actriz se dijo muy dolida y explotó contra la prensa que ha arremetido contra su familia sin saber qué pasa en realidad.

Y lo primero que hacen es sacar la nota 'y vean cómo está', 'y miren cómo la tienen', 'y los hijos la explotan', '¿a ver por qué no se regresó el día de ayer si está descansando en Acapulco?', gente de espectáculos que ni siquiera sabe lo que estás haciendo como artista, y que se da el lujo de hablar y de opinar y de decir 'se hubiera regresado ayer si está de huev... en Acapulco', o sea, ¡ya estoy harta!, sí además siempre me hablan a mí para aclarar todas las notas y ya estoy cansada, además no hablan bien nunca de mi familia, nada les embona".

Asimismo, Sylvia sostuvo que si la presentadora y actriz está trabajando es por su deseo y bienestar, además de que si tan preocupados están por ella los que han hablado mal de su familia, pues deberían visitarla pero afirmó que ni siquiera la llaman.

Nadie está aquí, nadie viene a ver a mi mamá, ¿quién le habla por teléfono?, ¿quién la viene a ver?, ¿quién la invita a salir?, ninguno de los que están hablando mal de ella y de la decisión que mi mamá haga la obra de teatro están aquí. '¡Guárdenla!', pues ni que fuera un mueble, mi mamá tiene derecho a vivir y tiene derecho a estar feliz".

Y continuó entre lágrimas con un duro reclamo, afirmando que no dejará que su madre muera "viendo la televisión", pues su pasión es trabajar.

No la voy a guardar en una cama, en un cuarto a que se muera viendo sentada en un reposet la televisión, nadie está aquí para verla, nadie está aquí para ayudarla y para cuando ella está triste y está deprimida, nadie de ustedes está aquí, pero cómo critican y cómo hablan mal".

Y sin olvidar todas las críticas que ha recibido su hermano Luis Enrique Guzmán, la artista respondió: "que si le dieron 1 millón de pesos, también a mi hermano como lo tratan, duele, a mí me duele, oír todos los comentarios que hacen de mi hermano, que no lo bajan de mantenido, de huev..., de un manipulador, a mí también, pues oye ya".

Posteriormente, La Pasquel defendió a su madre y explicó los motivos por los que su familia estuvo de acuerdo en que volviera a los escenarios: "(Dicen) 'A mí no me parece que esté en la obra de teatro', pues a mí tampoco me importa lo que a ti te interese o que no te guste que esté en la obra de teatro, a ella le gusta, lo quiere y cuando le dices 'vamos al teatro' se emociona, se le llenan sus ojitos, se pone feliz, ¿por qué le voy a quitar ese gusto a mi mamá?, ¿nada más porque a unos nos les gusta? es una obra noble, amable donde ella no tiene una gran responsabilidad, pero no la podemos meter a que haga una obra de Broadway, porque cómo puede hacer una obra de Broadway sentada en una silla de ruedas".

Por último, ante la pregunta sobre si terminará las presentaciones que tiene pactadas en la Ciudad de México, Sylvia dijo:

Ya no sé, porque al final del día para que nada más la estén criticando, estén bullyeando y estén hablando pestes de uno, a lo mejor ya prefiero que esté sentada en su reposet, a ver qué le inventamos para que esté contenta".

Fuente: Canal de YouTube de Ventaneando, Agencia México e Instagram @sylviapasqueloficial